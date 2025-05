Lavoratori intermittenti: computo in organico e denunce Uniemens

Obbligo di trasmissione dal mese di aprile 2025 del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti anche in assenza di compenso: chiarimenti Inps sulle modalità di calcolo della forza aziendale e valorizzazione del codice "NR00"

L’Inps, con il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, fornisce importanti precisazioni operative in merito alla gestione dei lavoratori intermittenti, soffermandosi sia sul criterio di computo nella forza aziendale che sulle modalità di compilazione e trasmissione del flusso Uniemens per questa categoria di lavoratori. Le novità riguardano, in particolare, l'obbligo – a decorrere dalla competenza di aprile 2025 – di invio del flusso Uniemens anche per i lavoratori intermittenti privi di indennità ...