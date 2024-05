Lavoro oltre il limite massimo di orario: il danno da usura psico-fisica

[1] Nel caso esaminato della Suprema Corte, la domanda dei lavoratori era diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico, sicché si è ritenuto che il Tribunale avesse fatto “corretta applicazione” dei principi “laddove ha respinto la domanda dei lavoratori per non avere questi non solo provato, ma neppure offerto di provare, l’infermità subita ed il rapporto di derivazione causale di detta infermità dal mancato riposo settimanale”. La Corte di Cassazione ha specificato che i ricorrenti avrebbero impropriamente richiamato la giurisprudenza in materia di ristoro prestato oltre il settimo giorno consecutivo, pretendendo di poter ricorrere al regime probatorio per presunzioni.