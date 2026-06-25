La domanda

Dalla certificazione Unica 2026 (redditi 2025), il lavoro sportivo occasionale al di sotto dei 15.000,00, non può più essere indicato con causale N2 N3 in quanto dette causali sono state eliminate. Nel caso specifico due distinte associazioni sportive dilettantistiche (scuola di danza e calcio) hanno provveduto ad emettere la CU con causale M e indicando nel campo 6 il nuovo codice 20 che identifica i redditi da lavoro non subordinato e non da co.co.co. al di sotto della franchigia di 15.000,00€. Considerando che nella dichiarazione precompilata l’AdE indica tali somme come redditi da assoggettare ad imposte, si chiede se è corretto correggere tale dato indicando solo la parte che eccede i 15.000 derivante da più CU.