Legno-Lapidei, rinnovato il ccnl Artigiani e Pmi 2023-2026

Il 5 marzo 2024 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl Area Legno-Lapidei, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Legno Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai, e i sindacati dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

Il contratto collettivo nazionale era scaduto il 31 dicembre 2022 ed è stato rinnovato sia per la parte normativa, sia per quella economica per il quadriennio 2023-2026. La sua sfera di applicazione...