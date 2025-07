Licenziamento del lavoratore in stato d’incapacità, valida l’impugnazione entro 240 giorni

Se il lavoratore si trova in condizione di incapacità di intendere e volere al momento della ricezione della lettera di licenziamento, ovvero in pendenza del termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione stragiudiziale dall’articolo 6, primo comma, della legge 604/1966, il licenziamento è validamente impugnato se interviene entro il termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione datoriale scritta di recesso.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 111/2025...