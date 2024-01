Limiti di imponibile Inps, nel 2024 il tetto massimo sale a 119.650 euro

Con la circolare 21/2024 dello scorso 25 gennaio, come ogni anno l’Inps ha rideterminato i valori del minimo di retribuzione giornaliera e del massimale annuo della base contributiva per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute dalla generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche

L’Istituto ricorda che i valori imponibili vengono aggiornati in base alla variazione percentuale ai fini della perequazione...