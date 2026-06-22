Le somme corrisposte a titolo di mance ai lavoratori del settore della ristorazione e delle attività ricettive possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno. Il quesito in disamina, riguarda il trattamento fiscale e previdenziale della quota eccedente tale limite e la possibilità di demandarne la dichiarazione direttamente al lavoratore. L’eccedenza non può beneficiare del regime agevolato e deve essere assoggettata a tassazione ordinaria...

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