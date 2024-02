Maxi deduzione per i neoassunti, verso il 130% per tutti gli svantaggiati

Maxideduzione neoassunti verso il 130% per tutti i lavoratori svantaggiati. È la soluzione che sta prendendo corpo per il provvedimento attuativo del decreto delegato sul primo modulo della riforma dell’Irpef (Dlgs 216/2023). Provvedimento di competenza di ministero del lavoro e di quello dell’Economia, che in realtà avrebbe dovuto essere già pronto ed emanato entro il 30 gennaio. Naturalmente, in linea teorica perché il termine è solo ordinatorio. Ma se la fretta è una cattiva consigliera, il ritardo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi