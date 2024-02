Minimali e massimali di retribuzione, i nuovi valori per il 2024

L’Inps dirama i valori 2024 di: minimale di retribuzione giornaliera; massimale annuo della base contributiva e pensionabile; limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi; gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche