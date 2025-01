Misure di sostegno al reddito, l'intervento dell'Inps

In attesa di nuova circolare sulla compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di una nuova attività lavorativa in costanza di CIG

Con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, l'INPS ha provveduto a riepilogare sinteticamente le novità intervenute nell'ordinamento - in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie – dopo l'entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro 2024 vigente dal 12 gennaio 2025), del D.L. n. 160/2024 – recante Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e...