Rassegna della Cassazione

INUTILIZZABILITÀ DEI DATI RACCOLTI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY

Cass. Sez. Lav. 11 ottobre 2023, n. 28378

Pres. Raimondi; Rel. Panariello; Ric. W.G.; Controric. T.I. S.p.A.

Codice della privacy – Investigazioni – Conferimento dell’incarico – Indicazione nominativa dell’investigatore – Necessità – Mancanza – Inutilizzabilità assoluta (processuale ed extraprocessuale) dei dati raccolti

Sono inutilizzabili i dati raccolti da un investigatore privato che non sia stato nominativamente individuato all’atto dell’incarico o, se previsto nel mandato, in calce allo stesso in un momento successivo. Ai sensi del c.d. Codice della privacy – nella versione previgente la novella introdotta col D.lgs. 101/2018 – tale inutilizzabilità è da intendersi come “assoluta”, quindi rilevante in sede sia processuale che extraprocessuale, determinando l’impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi di produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione.

NOTA

Nel caso di specie, un lavoratore impugnava in giudizio il licenziamento disciplinare comunicatogli per avere – secondo la prospettazione datoriale – svolto durante l’orario di lavoro incombenze legate alla sfera personale di interessi, nonché per aver falsamente attestato tempi e modi di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Giudice di primo grado, sia in fase sommaria che in fase di opposizione, accoglieva le domande del ricorrente, condannando la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro.

La Corte d’appello accoglieva il gravame della società datrice, ritenendo, fra l’altro, legittima l’attività investigativa svolta su incarico della società, le cui risultanze erano state poste a fondamento del recesso dal rapporto di lavoro.

Per l’annullamento di tale decisione, proponeva ricorso alla Suprema Corte il lavoratore, lamentandone l’erroneità anche ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori – per avere la società svolto un illegittimo controllo a distanza dell’operato del lavoratore – nonché ai sensi della normativa privacy, secondo cui l’indicazione del nominativo dei soggetti che in concreto svolgono le indagini, se non riconducibili alla società di investigazione che ha ricevuto l’incarico, è un requisito di validità e di liceità di tali indagini e di utilizzabilità del relativo esito.

Sotto il primo profilo, la Corte ha respinto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, nel caso dei cc.dd. controlli difensivi, svolti a mezzo di impianti tecnologici, resta esclusa l’applicabilità dell’art. 4 St. Lav. qualora siano finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. La Corte, d’altro canto – con specifico riferimento ai controlli del datore di lavoro effettuati a mezzo di agenzia investigativa sull’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali – ne ha affermato la legittimità «ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa».

Sotto il secondo profilo, invece, la Corte ha accolto il motivo di ricorso del dipendente, pronunciandosi come da massima, con conseguente cassazione della sentenza d’appello e rinvio al giudice di merito. Nella pronuncia la Corte ha, altresì, precisato che i codici deontologici di cui al Codice della privacy, invocati a fondamento della tesi del ricorrente, hanno «natura normativa». Pertanto, la disciplina di cui ai predetti codici può e deve essere individuata e applicata dal giudice secondo il principio iura novit curia e la relativa violazione – oltre a determinare l’inutilizzabilità dei dati raccolti – può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

MOBBING E STRAINING

Cass. Sez. Lav., 19 ottobre 2023, n. 29101

Pres. Doronzo; Rel. Riverso; Ricorr. Omissis; Controricorr. Omissis S.p.A.

Mobbing – Straining – Nozione – Ambiente lavorativo stressogeno – Rilevanza

Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni, ma sempre riconducibile all’articolo 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining, e non il mobbing, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta. Bisogna, dunque, assegnare valore dirimente al rilievo dell’ambiente lavorativo stressogeno quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’articolo 2087 c.c..

NOTA

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa del Tribunale, accoglieva la domanda di un lavoratore relativa all’accertamento del diritto al superiore inquadramento ed alla condanna al pagamento in proprio favore delle conseguenti differenze retributive, rigettando invece la domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni per mobbing.

Pur avendo accertato la dequalificazione subita dal lavoratore, la Corte di appello, infatti, escludeva la configurabilità del mobbing, ritenendo che non fosse stata fornita la prova della reiterazione dei singoli fatti mobbizzanti. Con riferimento in particolare ad una animata discussione tra il lavoratore e il suo diretto superiore gerarchico – che intratteneva rapporti stressogeni con tutti i dipendenti e soprattutto con il ricorrente – al termine della quale il primo aveva avuto un attacco ischemico, la Corte concludeva che dovesse escludersene l’illiceità, poiché trattavasi di episodio isolato, che «esulava dalla sistematicità di una condotta vessatoria persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo, con una chiara finalità» che deve sussistere per potersi qualificare come mobbizzante la condotta tenuta dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico.

Avverso tale capo della sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La Suprema Corte preliminarmente richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, «al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica)».

Ciò in quanto nessuna offesa a interessi protetti da norme di rango costituzionale può restare priva di quella minima reazione che è costituita dal risarcimento del danno patito, con la conseguenza che elementi quali la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta possono incidere solo sul quantum risarcitorio.

L’“ambiente lavorativo stressogeno” ha pertanto valore dirimente quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, sebbene apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2087 c.c.

Inoltre, poiché lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing in quanto priva della continuità ma comunque riconducibile all’art. 2087 c.c., ove, come nel caso di specie, esso venga accertato, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta, ciò quand’anche la stessa sia articolata con solo riferimento al danno da mobbing.

Infatti, il giudice di merito, nella individuazione del petitum, non deve uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande sono articolate ma, per converso, deve aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere.

La Cassazione ritiene pertanto che la pronuncia gravata non sia conforme al principio di diritto sopra riportato e, conseguentemente, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

MOBBING E STRAINING

Cass. Sez. Lav., ord. 18 ottobre 2023, n. 28923

Pres. Doronzo; Rel. Ponterio; Ric. Omissis; Contror. Omissis S.r.l.

Mobbing – Nozione – Pluralità di condotte – Intento vessatorio – Straining – Differenze

È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime. È configurabile lo straining, invece, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie.

NOTA

La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datoriale al risarcimento del danno da demansionamento nonché alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso in ragione della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla dipendente. La Corte territoriale ha invece escluso che fosse configurabile la fattispecie del mobbing, per difetto di prova di un disegno persecutorio nei confronti della lavoratrice, ritenendo, invece, che la superiore gerarchica avesse posto in essere un progressivo e generalizzato svuotamento delle mansioni dei colleghi, non solo quindi in danno della attuale ricorrente, ma anche di altri dipendenti che avevano rassegnato le dimissioni ritenendo “intollerabili le condizioni lavorative e l’ambiente creato dalla superiore”.

Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra il resto, «violazione o falsa applicazione degli articoli 2087, 2043, 2049, 2059 c.c., degli articoli 113 e 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in ordine al mancato riconoscimento di responsabilità del datore di lavoro per la condotta mobbizzante e al mancato accoglimento delle conseguenti domande risarcitorie».

La Corte ha rigettato il ricorso ricordando gli orientamenti maturati nel tempo secondo i quali: «si può ritenere che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell’articolo 2087 c.c. e quindi di responsabilità contrattuale; è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie». Pertanto, ai fini della configurabilità di una ipotesi di “mobbing”, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.

I giudici di legittimità hanno, infine, rilevato che la Corte di merito si è attenuta ai citati principi di diritto e le critiche mosse col motivo di ricorso in esame investono, anche mediante ampi riferimenti alle deposizioni testimoniali raccolte e alla c.t.u., la valutazione dei dati probatori oggetto delle decisioni di merito, con particolare riguardo all’elemento soggettivo datoriale, al di là dei limiti consentiti.

SOSPENSIONE CONCORDATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Cass. Sez. Lav. 18 ottobre 2023, n. 28862

Pres. Tria; Rel. Panariello; Ric. L.T.; Controric. C.d.F. S.r.l.

Rapporto di lavoro full time – Sospensione concordata della prestazione lavorativa – Prova – Facta concludentia – Ammissibilità – Trasformazione part time – Esclusione – Integrazione del contratto individuale – Sussistenza – Modifica – Nuovo consenso del lavoratore – Necessità

Pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare, anche per facta concludentia, che vi siano state riduzioni/sospensioni concordate delle prestazioni lavorative (e quindi delle correlative retribuzioni), in relazione ad un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro.

NOTA

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dalla società datrice di lavoro, e rigettava la domanda riconvenzionale di quest’ultima e l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, che «ha dichiarato sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno», con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

La Corte d’appello rilevava che nel caso in esame «deve concludersi che i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti, compreso il T., sono da moltissimi anni, se non dall’origine, a tempo parziale verticale, per i giorni di apertura del locale, per comune intesa delle parti” e che “anche con riguardo alla L. n. 863/1984, la Corte di Cassazione ammette che il datore di lavoro possa dimostrare l’intervento di una riduzione consensuale della prestazione lavorativa, ovvero di una novazione oggettiva del rapporto con nuova manifestazione di volontà anche per fatti concludenti (Cass. n. 25047/2020; Cass. n. 14684/2019; Cass. n. 1375/2018; Cass. n. 5518/2004)».

La Corte territoriale precisava inoltre che «la domanda del lavoratore di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno va pertanto respinta, con conseguente rigetto anche della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive fra quella dovuta per il tempo pieno e quella percepita per il part time effettivamente osservato».

Il lavoratore impugnava la sentenza di secondo grado.

La Suprema Corte accoglie (parzialmente e con rinvio) il ricorso del lavoratore, e sostiene che «il rapporto di lavoro subordinato – che ha avuto consensuale esecuzione nei soli giorni di apertura del locale poi gestito da C.d.F. S.r.l. – si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente».

La Corte di cassazione rileva, inoltre, che «ab origine le parti hanno consensualmente concordato una sospensione delle prestazioni lavorative e delle corrispondenti retribuzioni per determinati giorni all’anno e segnatamente nelle giornate di chiusura del locale, ma con garanzia di 120 giornate retribuite (…) tale regime consensuale ha trovato poi ulteriore conferma ed avallo nell’accordo sindacale aziendale del 2009, stipulato – sul presupposto di quel regime – proprio per garantire ai lavoratori un numero minimo di giornate retribuite all’anno, fissato in 120», precisando che «per facta concludentia quel regime deve ritenersi si sia “incorporato” nell’ambito del contratto di lavoro del ricorrente, in quanto tradottosi in clausola stipulata tacitamente».

In sostanza la Suprema Corte stabilisce che «una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time» e che «una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro».

LE PROVE PROVENIENTI DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PENALE NEL PROCEDIMENTO CIVILE

Cass. Sez. Lav., ord. 11 ottobre 2023, n. 28387

Pres. Doronzo; Rel. Caso; Ric. A.A.; Controric. Omissis S.p.A.

Giusta causa – Procedimento penale – Prove assunte nel corso delle indagini preliminari – Utilizzabilità da parte del giudice civile – Legittimità – Mancanza del dibattimento – Irrilevanza

Nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.

NOTA

La Corte d’Appello di Potenza confermava la sentenza resa dal Tribunale della medesima sede con la quale era stata accertata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore.

La Corte territoriale, in linea con il dictum del giudice di primo grado, giungeva alla conclusione che la condotta del lavoratore, che aveva illegittimamente utilizzato il sistema informatico della società al fine di localizzare un soggetto esterno a quest’ultima, fosse in aperta violazione tanto del codice etico aziendale quanto degli obblighi e dei doveri di diligenza e fedeltà incombenti sul lavoratore. Di conseguenza, essa era tale da compromettere il vincolo fiduciario, così costituendo giusta causa di recesso.

Avverso la suddetta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione adducendo, inter alia, la mancata ammissione di mezzi istruttori necessari per un nuovo esame di fatti acquisiti nel processo penale. In particolare, secondo parte ricorrente, non essendo preclusa la contestazione, nell’ambito del giudizio civile, di fatti acquisiti in sede penale, il giudice non può esimersi dall’ammettere le ulteriori prove richieste. Questo perché un nuovo esame delle risultanze istruttorie del procedimento penale, anche alla luce degli accertamenti effettuati nel giudizio civile, nell’ambito di una valutazione complessiva, potrebbero condurre anche a disattendere o sminuire la valenza probatoria di quanto accertato in sede penale.

La Suprema Corte ha ritenuto non accoglibile la tesi di parte ricorrente e, al contrario, corretta la motivazione fornita dal giudice di secondo grado secondo il quale il suo convincimento ben possa formarsi anche solo in base agli atti provenienti dall’autorità giudiziaria penale, quando ritenuti idonei al suo convincimento. Invero, nel caso di specie, osserva la Corte di Cassazione, entrambi i giudici di merito hanno considerato le intercettazioni telefoniche – «che sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali» – sufficienti ed esaustive nello sconfessare la difesa del reclamante, al punto da non rendere necessaria l’assunzione degli ulteriori mezzi di prova richiesti.

La Corte di cassazione, ritenendo quindi corretta la motivazione fornita dalla Corte territoriale, ha rigettato il ricorso.