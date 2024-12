Come si calcola la Naspi per il lavoratore posto in cassa integrazione a zero ore? Al quesito risponde l’Inps con il messaggio 4254 del 13 dicembre 2024.

L’istituto previdenziale, sollecitato al riguardo da diverse segnalazioni pervenute, fornisce i criteri da osservare per la determinazione dell’indennità di disoccupazione nei casi di assenza di retribuzione...