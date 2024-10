Nel 2027 pensione a 67 anni anche se la speranza di vita cresce di tre mesi

Nonostante la speranza di vita a 65 anni sia tornata ad aumentare, nel 2027 i requisiti di accesso alla pensione non dovrebbero cambiare, se nel frattempo non verranno modificate le norme attualmente in vigore.

Il 7 ottobre, in occasione di un’audizione in Parlamento, il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli ha affermato che, in base alle previsioni, nel 2027 dovrebbe scattare un aumento di tre mesi dell’età di pensionamento, che è collegata alla speranza di vita a 65 anni calcolata dall’istituto...