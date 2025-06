Rivalutate le prestazioni Inail per infortunio e malattia professionale

L’Inail ha pubblicato la circolare 37/2025 del 20 giugno, con cui ha reso nota la rivalutazione applicata, con decorrenza 1° gennaio 2025, alla misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte agli assicurati dei settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico, nonché per la riliquidazione delle rendite in corso.

La rivalutazione, approvata con i decreti 56/2025 e 57/2025 del ministero del Lavoro, si è assestata allo 0,84% (coefficiente...