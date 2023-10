Nella Cu 2024 anche i dati dei figli under 21 a carico di Barbara Massara

Interessati i giovani con reddito complessivo annuo entro 2.840,51 euro. Compilazione necessaria per riconoscere specifiche agevolazioni ai genitori









Nella certificazione unica 2024 andranno riportati anche i dati dei figli under 21 fiscalmente a carico, che nel 2023 hanno dato diritto all’assegno unico universale in favore del rispettivo nucleo familiare.

Lo chiariscono le Entrate con la risoluzione 55/E di ieri, a fronte di numerose richieste ricevute in merito all’obbligo di compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge ed ai familiari a carico” anche per i figli fiscalmente a carico con meno di 21 anni di età per i quali il sostituto nel 2023 non ha riconosciuto la detrazione ex articolo 12, comma 1, lett. c) del Tuir, in quanto sostituita dall’assegno unico universale introdotto dal Dlgs 230/2021 dal 1° marzo 2022.

Ricordiamo che lo status di familiare fiscalmente a carico in base all’articolo 12, comma 2, del Tuir, è subordinato al possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4mila euro solo per i figli di età fino a 24 anni.

La necessità di compilare la specifica sezione della Cu 2024 anche se nel 2023 non è stato attribuito nemmeno un mese di detrazione d’imposta (a differenza del 2022, in cui lo sconto era in vigore fino a febbraio), come illustrato dal provvedimento, dipende dall’esistenza di altre previsioni normative che attribuiscono specifiche agevolazioni ai lavoratori genitori di figli fiscalmente a carico.

In primo luogo, ricorda l’Agenzia che in base all’articolo 12, comma 4 ter, del Tuir i figli sotto i 21 anni devono essere trattati al pari di quelli che danno diritto alla detrazione per familiare, ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni fiscali che fanno riferimento alla condizione di soggetto fiscalmente a carico. Ne consegue il diritto del lavoratore a fruire delle deduzioni ex articolo 10 del Tuir e delle detrazioni ex articolo 15 del Tuir spettanti per gli oneri sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, a prescindere dall’applicazione della relativa detrazione. La loro indicazione nella Cu è obbligatoria, spiega l’Agenzia, anche qualora tali benefici non siano stati riconosciuti dal sostituto, ma saranno attribuibili nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Un’altra ragione per la quale è necessaria l’indicazione di tutti i figli fiscalmente a carico, è la verifica dell’applicazione di specifiche agevolazioni connesse ai carichi familiari eventualmente previste dalle Regioni per la determinazione dell’addizionale regionale.

Inoltre la condizione di figlio fiscalmente a carico è altresì richiesta per riconoscimento di alcune misure di welfare aziendale, fra cui ad esempio l’erogazione e/o il rimborso della spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ex lett. d-bis) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir.

Infine, limitatamente all’anno 2023, lo status di figlio fiscalmente a carico costituisce l’unico requisito prescritto dall’articolo 40 del Dl 48/2023 per l’applicazione della soglia di esenzione annua di 3mila euro per i benefits, nonché per il rimborso delle spese sostenute, anche dal figlio a carico, per le utenze elettriche, gas ed acqua dell’immobile ad uso abitativo.

L’indicazione dell’Amministrazione arriva fortunatamente con quasi tre mesi di anticipo rispetto alla chiusura dell’anno fiscale 2023, periodo durante in quale il sostituto dovrà verificare all’interno del proprio archivio di disporre ancora di questi dati, che potrebbe non aver gestito nell’anno qualora non si sia trovato nella condizione di riconoscere misure agevolative ai figli fiscalmente a carico al di sotto dei 21 anni di età.