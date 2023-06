Nuovo trattamento economico per i lavoratori piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica Confini di Luca Vichi

In data 19 giugno 2023 tra Confimi Industria Meccanica, Fim -Cisl, Uilm – Uil è stato sottoscritto il nuovo verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti in scadenza 30 giugno 2023.



Le Parti sindacali, inoltre, hanno dato inizio al confronto con Confimi Industria Meccanica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del 7 giugno 2021.

Le Parti, sulla base dell'importo relativo all'adeguamento Ipca comunicato dall...