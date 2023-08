Operai agricoli in Cassa anche per metà giornata di Roberto Caponi









Per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche in atto, comprese le recenti ondate di calore, il Dl 98/2023 ha disposto, tra le altre cose, un ampliamento della possibilità di accesso ai trattamenti di integrazione salariale agricola (Cisoa) per gli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero (mentre normalmente il trattamento è riconosciuto solo in caso di sospensione dell’attività per l’intera giornata...