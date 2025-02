Operativa la Cigs 2025 per i lavoratori dei call center

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la notizia del 13 febbraio 2025, pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha comunicato l’emanazione del decreto interministeriale 45 del 16 gennaio 2025 con cui è stata data attuazione alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.

Si tratta, in particolare, del trattamento Cigs in deroga previsto dall’articolo 44, comma 7, del Dlgs 148/2015, oggetto di rifinanziamento per il 2025 per...