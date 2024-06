Opzione donna, istruzioni Inps per la liquidazione della pensione

Per le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti per l’opzione donna nel corso del 2023 la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2024, oppure al 2 gennaio 2024, nel caso di lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria. Invece per il personale del comparto scuola e Afam la decorrenza andrà rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

L’Inps, con il messaggio 2150 del 6 giugno 2024...