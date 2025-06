Orafi argentieri, retribuzioni adeguate all’Ipca

Il 12 giugno, Confindustria Federorafi e Fim, Fiom e Uilm, hanno sottoscritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2025, relativa alla dinamica consuntivata dell’Ipca 2024 al netto degli energetici importati, in base all’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021.

Riportiamo di seguito gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili da corrispondere a decorrere dal 1° giugno 2025.