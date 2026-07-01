La domanda

Il dipendente ha un rapporto di lavoro subordinato presso il datore Alfa, che con il regolamento mette a disposizione un credito welfare dal 1/1/2026 al 31/12/2026 di 1.000 euro.Il dipendente ha suo padre, over 75, non convivente e non percettore di assegni disposti dal giudice, ricoverato in una casa di riposo.Il dipendente può pagare la retta della casa di riposo e ricevere un rimborso parziale di 1.000 euro tramite il welfare del suo datore di lavoro?Il dipendente può utilizzare il credito welfare (1.000 euro) per il rimborso della retta della RSA del padre?