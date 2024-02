Panificazione - Assipan: aumento sul futuro rinnovo contrattuale

Definito un aumento sul futuro rinnovo contrattuale per i lavoratori cui viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

L’aumento è stato definito attraverso verbale di accordo del 31 gennaio 2024, sottoscritto da Assipan (con l’assistenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia), Assopanificatori Fiesa (con l’assistenza...