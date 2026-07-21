L'accesso alla pensione richiede, in linea generale, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, la successiva rioccupazione è soggetta a regole differenti a seconda che si tratti di pensione anticipata o di vecchiaia e che il lavoratore venga assunto dallo stesso o da un diverso datore di lavoro. Alla luce della normativa, della prassi Inps e della più recente giurisprudenza, vengono analizzati limiti, deroghe, presunzioni di simulazione e conseguenze sanzionatorie.