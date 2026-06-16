La Corte costituzionale aggiunge un tassello al mosaico sempre più esteso dei destinatari della tutela nei trattamenti pensionistici di reversibilità, con riferimento al partner di coppia omoaffettiva, legata da matrimonio contratto all'estero, quale superstite del componente deceduto prima dell'entrata in vigore della legge 76 del 2016.
I riferimenti fattuali e la questione esaminata
La questione oggetto dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza 28 maggio 2026, n. 91) riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636 «nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016...