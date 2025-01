Pensioni, nel 2024 gli assegni anticipati calano del 15,7%

Dopo la stretta ai canali di uscita anticipata fatta scattare lo scorso anno dal governo, rallenta ulteriormente la corsa ai pensionamenti. Nel 2024, anche per effetto dell’aggancio vincolante di Quota 103 al metodo di calcolo contributivo e della dilazione delle ”finestre”, gli assegni per gli «anticipi» erogati dall’Inps si sono ridotti del 15,7% scendendo a 215.058 dai 255.119 del 2023 e dagli oltre 333mila del 2020 quando era in vigore Quota 100. Anche il totale dei nuovi trattamenti liquidati...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi