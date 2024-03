Pensioni 2024: le precisazioni Inps su quota 103 e pensione contributiva

Due delle più importanti novità previdenziali per il 2024 sono state fatte oggetto di interventi chiarificatori da parte dell’Inps e riguardano quota 103 e le pensioni contributive



Ad eccezione della pensione di vecchiaia contributiva dove i requisiti sono stati alleggeriti rendendo più agevole il pensionamento, per la pensione anticipata contributiva e per quota 103 assistiamo invece ad un forte restringimento delle possibilità di pensionarsi o quanto meno la creazione di forti disincentivi a farlo, agendo sul sistema di calcolo, sulla fissazione di tetti alla misura della pensione e dilatando nel tempo le finestre di uscita, neutralizzando così in parte l’effetto di flessibilità...