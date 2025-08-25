Pensioni: dall’età alla flessibilità, tutte le opzioni per la manovra
Tra le incognite l’uso del Tfr e i meccanismi per superare Quota 103. Allo studio anche misure per l’adesione dei giovani alla previdenza complementare
Mini-finestre per “congelare” nel biennio 2027-28 l’aumento di tre mesi dell’età di pensionamento. Tfr accantonato all’Inps per “rivedere” la flessibilità in uscita. Accanto a un pacchetto di misure per spingere le adesioni, soprattutto di giovani, alla previdenza complementare e al prolungamento del cosiddetto bonus Maroni-Giorgetti, ovvero l’agevolazione per chi, pur in possesso dei requisiti per la pensione anticipata (Quota 103), decide di restare al lavoro, che si traduce nella disponibilità...