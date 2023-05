Pensioni, decolla l’Osservatorio: subito i dossier per il dopo Quota 103 di Marco Rogari









Entro la fine di maggio sarà pienamente operativo il nuovo Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione della spesa previdenziale. È sostanzialmente questa la “deadline” per la nomina dei 15 membri del nuovo organismo, a partire dal presidente, che saranno individuati, nel rispetto del principio della parità di genere, attingendo dal ministero del Lavoro, dal Mef e dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Covip, da Mefop e tra esperti in materia pensionistica. Una nomina che dovrebbe arrivare...