Calcolo dell'anzianità nei fondi pensione, i chiarimenti dall'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di iscrizione a più forme pensionistiche complementari ai fini della riduzione dell'aliquota IRPEF applicabile a determinate prestazioni, occorre considerare tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati. L'anzianità rilevante include anche quella riferita a posizioni non integralmente riscattate presso altri fondi. È sufficiente un'attestazione da parte degli altri fondi che certifichi la data di adesione e l'assenza di riscatto totale.

Premessa

Con la risoluzione 29/E dell'11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul calcolo dell'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tema centrale per l'applicazione della riduzione dell'aliquota IRPEF sulle prestazioni erogate.

Il documento risponde a un'istanza in cui si chiedeva se, in caso di iscrizione contemporanea a più fondi, si potesse considerare l'intera anzianità maturata nei diversi fondi, anche in assenza di un riscatto integrale...