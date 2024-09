Pensioni, finestre nel mirino. Ipotesi stop per Ape sociale

Si annuncia come uno dei capitoli più caldi della prossima manovra economica. E potrebbe trasformarsi in uno dei convitati di pietra del prossimo vertice di governo che Giorgia Meloni dovrebbe fissare il 30 agosto per affrontare i temi più urgenti della ripresa dopo la pausa estiva. Quello delle pensioni, del resto, è uno dei dossier su cui potrebbero manifestarsi nuove frizioni all’interno della maggioranza. Con l’esecutivo chiamato in ogni caso a prendere una decisione sulle tre misure previdenziali...

