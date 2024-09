Pensioni, per i giovani mix tra assegno e fondi integrativi

Il governo sta lavorando a un pacchetto di misure per rafforzare la previdenza complementare da inserire nella manovra, con l’obiettivo di agevolare un mix di pensione pubblica e integrativa per irrobustire la “copertura” dei giovani. Per i lavoratori interamente contributivi, in particolare, si sta valutando un raccordo tra le forme pensionistiche integrative e il sistema obbligatorio anche nell’ottica di rendere meno arduo l’accesso al canale di pensionamento anticipato con almeno 64 anni e 20 ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi