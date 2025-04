Pensioni, stop ai tre mesi in più nel 2027. L’Inps: c’è tempo

Stop all’aumento di tre mesi nel 2027 delle soglie per l’accesso alla pensione di vecchiaia e per «l’anticipo» con i soli contributi maturati, a prescindere dall’età. A ribadire che l’adeguamento all’aspettativa sarà congelato è stato ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso dell’audizione parlamentare sul Dfp. Un congelamento che non sarà immediato, anche perché c’è tempo fino alla fine del 2025, come hanno ricordato i rappresentanti dell’Inps durante un’altra audizione alla ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi