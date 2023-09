Pensioni under 35, collegamento previdenza pubblica e integrativa di Marco Rogari

Anche il valore delle prestazioni complementari per raggiungere le soglie minime dei lavoratori contributivi. Prende quota il silenzio assenso bis per il Tfr









Un collegamento diretto tra previdenza pubblica e privata per facilitare l’accesso alle cosiddette “pensioni contributive”. Con la possibilità per i lavoratori “contributivi” (gli under 35 con versamenti dal 1° gennaio 1996) di usufruire del “concorso” del valore della rendita “integrativa” per il raggiungimento della soglia di 2,8 il minimo sopra la quale è garantito l'accesso all'uscita con 64 anni d'età e 20 di contribuzione e di quella di 1,5 volte il minimo per beneficiare dell'assegno di vecchiaia...