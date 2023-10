Per il lavoro occasionale accesso ai benefici fiscali e previdenziali di Andrea Mancino, Jessica Pettinacci, Gabriele Sepio

Con questa modalità il datore di lavoro beneficia di adempimenti semplificati









Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Dlgs 36/2021 muta il regime giuridico, tributario e previdenziale dei lavoratori nel mondo sportivo e si pone l’esigenza di verificare le diverse modalità di inquadramento dei collaboratori . Al fine di fruire delle agevolazioni relative a fisco e previdenza i rapporti dovranno inquadrarsi come di lavoro autonomo, subordinato o co.co.co.

Con una distinta disposizione si precisa inoltre, che gli organismi affilianti, ricorrendone i presupposti, potranno avvalersi di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (comma 3-bis dell’articolo 25). La disposizione, per come è formulata, sembra far riferimento alle prestazioni di lavoro rientranti nell’articolo 54-bis del Dlgs 50/2017, e non a quelle di lavoro autonomo occasionale dell’articolo 2222 del Codice civile. La differenza è sostanziale, essendo le prime caratterizzate da eterodirezione con obblighi ben precisi da parte del datore di lavoro, mentre le seconde presuppongono una totale autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate.

La disposizione, almeno in apparenza, sembra distinguere la prestazione occasionale rispetto alle categorie generali del lavoro sportivo richiamando nel primo caso, in senso ampio, il trattamento previsto dalla normativa vigente. Questo aspetto ha suscitato non poche perplessità tra gli operatori con riferimento alla possibilità o meno di applicare anche al lavoratore autonomo occasionale le soglie di esenzione fiscali e previdenziali previste dalla riforma. Si tratta di una forma di inquadramento che assorbe numerose fattispecie e che di fatto consente di alleggerire in molti casi una serie di adempimenti formali e sostanziali attualmente previsti per altre tipologie di rapporto, ed oggettivamente eccessivi rispetto al reale impegno del tesserato.

Basti pensare ai soggetti che percepiscono un semplice gettone di importo esiguo per ciascuna prestazione occasionalmente svolta a favore dell’ente sportivo. Oppure , soltanto per fare un esempio, ai giudici di gara che prestano attività occasionalmente per qualche competizione e per i quali un inquadramento come co.co.co costituirebbe un ingiustificato appesantimento burocratico.

Va detto che, almeno fino al 30 giugno di quest’anno, tali forme di collaborazione rientravano pacificamente nel regime dell’articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir, beneficiando, così, della soglia di esenzione fino a 10mila euro. Anche nel nuovo scenario si ritiene che non vi siano ragioni per disallineare il trattamento dei collaboratori occasionali rispetto alle forme di inquadramento dei lavoratori sportivi e, al di là dei formalismi scelti dal legislatore, il richiamo esplicito al lavoro autonomo contenuto al comma 2 dell’articolo 25 dovrebbe di per sé attrarre anche la modalità occasionale della prestazione nel campo di applicazione del regime di favore previsto per i lavoratori sportivi. Al di fuori di questo contesto torna applicabile il regime ordinario con applicazione della ritenuta del 20% per i soggetti non dotati di partita Iva (pensiamo alla collaborazione occasionale del giardiniere o dell’addetto alle pulizie).

Diversi gli aspetti da considerare. Per il lavoratore sportivo inquadrato come autonomo occasionale non è obbligatoria la comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro, si eviterebbe, inoltre, l’obbligo di comunicazione delle designazioni di arbitri, direttori di gara, cronometristi, tramite il registro.

L’iscrizione alla gestione separata per i lavoratori autonomi occasionali sarebbe peraltro obbligatoria solo al superamento della soglia di 5.000 euro, fermo restando per i committenti l’obbligo di predisporre la Certificazione Unica annuale dei compensi erogati.