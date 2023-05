Per il programma Gol, la sfida è la formazione di qualità di Giorgio Pogliotti









Sono oltre 1 milione i disoccupati presi in carico dai centri per l’impiego nel programma Garanzia occupabilità dei lavoratori. Di questi in 430mila lo sono da almeno 150 giorni. Al 31 marzo risultavano occupati in 93mila, numero che corrisponde all’8,9% dell’intera platea e al 21,6% dei presi in carico da almeno 150 giorni. Tra loro in 6mila risultano percettori del reddito di cittadinanza. Nel complesso quasi in 145mila hanno avuto almeno un rapporto di lavoro nell’arco dei 150 giorni di presa ...