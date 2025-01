Per la riqualificazione del personale in esubero arriva la cabina di regia Feg

Operativa la cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (Feg). Coordinata dal ministero del Lavoro, gestore del fondo, supporterà le grandi imprese in crisi che fanno richiesta di intervento del Feg nella formazione, riqualificazione e orientamento professionale dei lavoratori in esubero.

È stato infatti pubblicato, nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero, il decreto 190/2024 del 12 dicembre che individua...