Più flessibilità per i tempi di guida del trasporto occasionale di passeggeri

Il Ministero dell'Interno fornisce i primi chiarimenti applicativi sulle principali novità normative introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, con particolare riferimento alla disciplina del trasporto occasionale di passeggeri su strada

Il regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, ha introdotto significative modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006, sia per quanto riguarda gli obblighi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri su strada, sia per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro...