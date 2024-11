Più fondi per la formazione negli studi

Più risorse per la formazione negli studi professionali. Fondoprofessioni, lo strumento dedicato per il settore, ha infatti registrato nel 2023 un incremento di trasferimenti dall’Inps, il 36,8% in più.

Il contributo dello 0,30 è stato destinato a Fondoprofessioni da circa 35mila datori di lavoro, con un bacino di 150mila dipendenti interessati. Sono cifre certificate dal IX Rapporto sulle libere professioni in Italia, curato da Confprofessioni, la confederazione dei sindacati di categoria presieduta...