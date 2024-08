«Più formazione per elevare la qualità dell’occupazione»

Ministro Calderone, per l’istituto Piepoli il 67% degli italiani sa che il tasso di occupazione è aumentato, con una percentuale più bassa tra le donne. Il 34% pensa che crescerà ancora e il 16% si aspetta un calo. Quale mercato del lavoro ci raccontano questi numeri?

Un mercato in fase molto dinamica, che risente della forte richiesta di competenze delle imprese e del previsto turn over nei prossimi anni di passaggio generazionale. Il lavoro in Italia è in costante aumento, con un tasso di...