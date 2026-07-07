La domanda

Qual è il trattamento contributivo e fiscale dei premi pagati dalle aziende (S.r.l. o S.p.A.) a favore dei propri amministratori?In particolare, si richiede di analizzare il caso di una polizza vita “Key Man” avente la seguente struttura assicurativa:• Contraente della polizza: la società;• Assicurato: l’amministratore;• Beneficiario in caso di morte: la società.Nello specifico, si chiede se:1. I premi versati dall’azienda (S.r.l. o S.p.A.) siano deducibili ai fini IRES dal reddito d’impresa.2. I premi versati dalla società siano imponibili a livello fiscale e previdenziale in capo all’amministratore, qualora quest’ultimo sia percettore di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR) e inquadrato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).