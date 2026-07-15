La domanda

In una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) viene stipulata una polizza vita in cui il contraente e il pagatore del premio è la società, l’assicurato è l’amministratore e i beneficiari in caso di morte sono gli eredi dell’amministratore. Esiste un verbale del CdA o dell’Assemblea che autorizza espressamente tale struttura, ponendo quindi il beneficio economico in capo alla sfera privata dell’amministratore e della sua famiglia.

Schema della polizza vita/infortuni extra-professionale:• Contraente della polizza: la società;• Assicurato: l’amministratore;• Beneficiari in caso di morte: gli eredi dell’amministratore;• Verbale del CdA o dei soci: autorizzazione all’inserimento della polizza nel pacchetto del compenso dell’amministratore.

Qual è il regime di deducibilità dei premi dal reddito d’impresa ai fini IRES?I premi costituiscono reddito per l’amministratore - inquadrato con rapporto di co.co.co. - ai fini fiscali e previdenziali?