Portogallo, stop alle mini tasse per i pensionati expat dal 2024 di Alessandro Galimberti









La bolla immobiliare portoghese allontana i pensionati stranieri - e tra questi migliaia di italiani - dal buen retiro fiscale con vista sull’Atlantico. Con una decisione a sorpresa, o forse solo accelerata dalle proteste di piazza dello scorso fine settimana, il primo ministro Antonio Costa ha annunciato ieri in un’intervista a Cnn Portugal, lo stop alla misura delle “zero tasse”, dal 2020 ridotte al 10%, per chi decide di incassare la pensione sul versante Ovest della penisola iberica. Più nel dettaglio, Costa ha spiegato l’intenzione di far cessare dal 1° gennaio prossimo gli effetti della legge che 14 anni fa aveva aperto le porte ai “retired” di mezza Europa, garantendo esenzione fiscale totale per i «residenti non abituali» con in tasca un assegno previdenziale.

Il primo ministro portoghese ha detto che «non ha più senso» assicurare la neutralità fiscale per dieci anni a nuovi residenti stranieri indipendentemente dalla nazionalità: «Mantenere questa misura per il futuro significa prolungare un’ingiustizia fiscale oltre ad essere un modo distorto per continuare a gonfiare il mercato immobiliare», con l’unica concessione di prolungare l’agevolazione a chi oggi ne beneficia fino alla naturale scadenza decennale.

Il Dl 249/2009 ha determinato nel paese lusitano ciò che Airbnb ha prodotto nelle città ad alta percentuale di turismo: aumento di valore degli immobili e, correlativamente, degli affitti. I prezzi delle case, stando allo studio della Fondazione Francisco Manuel dos Santos, sono saliti del 78 % tra il 2012 e il 2021, rispetto al 35% nell’Unione Europea. Nel secondo trimestre del 2023, inoltre, l’affitto medio di una casa è aumentato di un altro 11% su base annua, secondo i dati ufficiali pubblicati la scorsa settimana.

Attualmente i pensionati italiani in Portogallo sono 3.500, provengono solo dal settore privato (nel 2020 una sentenza della Corte Ue - C-168/19 e 169/19 - aveva ribadito la legittima esclusione dei dipendenti pubblici dal paradiso per pensionati) e ricevono in media un assegno mensile (esentasse) di 4.240 euro che porta il flusso complessivo in uscita a circa 192 milioni/anno.

Secondo uno studio della fondazione Migrantes, il boom lusitano, per quanto riguarda i pensionati italiani, è esploso a partire dal 2017, quando da 994 expat si è passati ai 3.500 del 2021.

A prescindere dai paradisi fiscali soprattutto mediterranei (il mare di casa), il pagamento delle pensioni all’estero è un fenomeno non del tutto marginale per l’Inps, che versa assegni in 165 Paesi del globo. A gennaio dello scorso anno erano oltre 317mila, per un importo complessivo di circa un miliardo e 430 milioni di euro. Le pensioni pagate all’estero rappresentano il 2,4% del totale delle pensioni erogate dall’istituto previdenziale, ma si tratta di un numero complesso.

Oltre agli assegni “modello portoghese”, l’Inps paga sia pensioni in regime di totalizzazione internazionale (cioè di carriere lavorative svolte in vari Paesi) sia pensioni liquidate sulla base di sola contribuzione italiana (pensioni in regime nazionale). Le pensioni in regime internazionale sono circa 697mila, di cui il 37% pagate all’estero per un importo di poco meno di 509 milioni di euro.