Il presente contributo è tratto da Modulo24 Pensioni e Previdenza

Le assunzioni di lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2026 sono soggette a nuovi adempimenti relativi all’adesione o meno alla previdenza complementare, ai fini soprattutto della destinazione del TFR maturando.

In un altro intervento pubblicato su Modulo Pensioni e Previdenza sono stati definiti gli step procedurali che coinvolgeranno i datori di lavoro, i lavoratori e i Fondi pensione.

Questi passaggi procedurali e formali sono accompagnati dal rilascio di una modulistica specifica da parte dei diversi...