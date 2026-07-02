La domanda
Pinco, nel corso della propria vita lavorativa, ha sempre svolto esclusivamente attività di lavoro autonomo in qualità di artigiano, senza essere mai stato un lavoratore subordinato del settore privato.In data 1° agosto 2026 viene assunto, per la prima volta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il datore di lavoro Alfa.Ai fini della previdenza complementare, tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 7 (nuovo assunto) oppure dell’art. 8, comma 9-bis (lavoratori non di prima assunzione)?Trova applicazione, in questo caso, il meccanismo dell’adesione automatica?
La soluzione del quesito emerge sia dal dato normativo sia dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026.
Il punto decisivo chiarito dalla Direttiva è che «per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti».
Ne consegue che, se un soggetto (come nell’esempio di Pinco) ha svolto fino al 30 giugno 2026 esclusivamente attività di artigiano, o comunque di lavoratore autonomo, senza essere mai stato lavoratore dipendente...