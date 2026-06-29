Dal 1° luglio 2026 cambia il paradigma della previdenza complementare. La legge di Bilancio (199/2025, articolo 1, commi 201-205), modificando il Dlgs 252/2005, trasforma l’adesione ai fondi pensione da scelta volontaria a opzione predefinita: per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, esclusi i domestici, scatta l’iscrizione automatica al fondo previsto dal Ccnl applicato (in mancanza, al residuale Cometa).
Il termine per rinunciare scende dai sei mesi del vecchio silenzio-assenso ...