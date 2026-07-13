La domanda
In caso di richiesta della pensione integrativa sotto forma di capitale, qual è la quota massima erogabile del montante alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2026 e da quale data entra in vigore la misura?
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) con l’art. 1, comma 201, lett. b), aveva modificato l’art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 prevedendo, dal 1° luglio 2026, l’aumento della quota massima liquidabile in capitale dal 50% al 60% del montante finale accumulato. Quindi, nella versione originaria della legge di bilancio, lo schema sarebbe stato:
- 60% massimo in capitale
- 40% minimo in rendita
con possibilità di 100% in capitale se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante fosse...