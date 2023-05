Quanto vale in busta paga la Festa del lavoro di Michele Regina

Il 1° Maggio (Festa del lavoro) è giornata festiva e quest’anno coincide con il lunedì.

Il ricordo del Primo Maggio si fa risalire ad un’idea sorta in Francia il 20 luglio 1889 tesa a ridurre la giornata lavorativa a otto ore, sulla scorta di un movimento internazionale di pensiero che già dal 1855 in Australia aveva cominciato ad affermare tale principio.

La scelta del 1° maggio, più in particolare come data da celebrare, si fa risalire al triste 1° maggio 1886, quando fu indetto uno sciopero generale...