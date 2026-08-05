La sentenza della Consulta n. 162/2025 e le più recenti decisioni di Tribunali e Corti d'appello stanno favorendo un'interpretazione meno rigorosa del divieto di cumulo tra pensione quota 100 e redditi da lavoro. In contrasto con l'orientamento seguito dall'INPS e avallato dalla Cassazione nel 2024, molti giudici ritengono che la sospensione debba riguardare solo i ratei riferiti ai mesi in cui il pensionato ha effettivamente lavorato. Un orientamento destinato a incidere anche sul dibattito relativo alla pensione anticipata dei lavoratori precoci.