Quota 103, Ape e Opzione donna: solo 31.700 nuove uscite nel 2024 di Marco Rogari

Platea di 17mila pensioni con il canale «64+41». Medici verso lo sciopero









Non più di 31.700 nuove pensioni anticipate. Sono quelle attese nel 2024 da ben tre canali di uscita: 17mila da Quota 103 in versione “contributiva” e ulteriormente penalizzata; 12.500 da Ape sociale con soglia anagrafica lievitata a 63 anni e 5 mesi; appena 2.200 da Opzione donna, sempre nelle versione ristretta di quest’anno ma con un età per il pensionamento di almeno 61 anni, anziché 60, seppure con sconti sulla base del numero dei figli. La stretta fatta scattare dal governo sugli accessi alla pensione prima del raggiungimento del limite di vecchiaia è tutta nei freddi numeri della relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, che da ieri è all’esame del Senato.

Un testo che continua a far discutere, soprattutto per il taglio della fetta retributiva degli assegni di medici e altro personale sanitario, maestri e dipendenti locali. L’inasprimento dell’aliquota di rendimento il prossimo anno colpirebbe, sempre sulla base della relazione tecnica, 31.500 trattamenti degli “statali”, che salirebbero a 81.500 nel 2025 e a 147.300 l’anno successivo per arrivare a oltre 700mila pensioni dal 2039. Con un risparmio progressivo che parte dagli 11,5 milioni previsti nel 2024 fino a oltre 758 milioni nel 2032 e a 2,27 miliardi nel 2043. La misura continua a essere nel mirino dei sindacati dei medici. Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed, che parlano di «un taglio all’assegno pensionistico di almeno 50mila persone, che può arrivare fino ai 26.347 euro per ogni anno di pensione, per tutta la vita», hanno proclamato formalmente lo stato di agitazione e, dopo aver condiviso con le altre organizzazioni sindacali di categoria il percorso da seguire, annunciano che indiranno una giornata di sciopero nella prima data utile. Sempre secondo Anaao-Assomed sono circa 6mila i medici, veterinari e dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale che, a partire da ora e fino alla fine del 2024, maturerebbero i requisiti per andare in pensione e per i quali si prospetta un probabile esodo.

Ma critiche su tutto il capitolo previdenza del Ddl di bilancio arrivano anche da Pd, Avs e dal M5S, con Giuseppe Conte che parla di «vergogna» per misure più dure della legge Fornero, e soprattutto da Cgil e Uil. Che accusano il governo di voler far cassa con le pensioni. E anche la Cisl non nasconde una «netta contrarietà sugli elementi peggiorativi introdotti nel sistema pensionistico».

Il pacchetto previdenza della manovra, al netto della rivalutazione “obbligata” degli assegni, vale poco più di 310 milioni nel 2024, ma ne recupera 77 dal taglio di 10 punti (dal 32 al 22%) alla perequazione dei trattamenti superiori 10 volte il minimo Inps (quelli più elevati). Quota 103 con penalizzazioni, a cominciare dal ricalcolo contributivo dell’assegno, peserà il prossimo anno 149 milioni e altri 835 nel 2025 quando le uscite dovrebbero essere 25mila. La versione aggiornata, in forma ancora più restrittiva, di Opzione donna costerà nel 2024 non più di 16,1 milioni, anche perché l’accesso sarà garantito a pochissime lavoratrici. L’Ape sociale assorbirà invece 85 milioni (e altri 168 nel 2025 per effetto di ulteriori 11.100 “indennità”).

I tecnici del governo stimano poi che la rielaborazione del cosiddetto bonus Maroni per incentivare la rinuncia al pensionamento con Quota 103 potrà attrarre una platea massima di 6.500 soggetti con un onere di 8,7 milioni. Un grande “appeal” non dovrebbe averlo neppure la riproposizione della cosiddetta “pace contributiva” (riscatto dei “vuoti” nei versamenti), che dovrebbe interessare 600 lavoratori il prossimo anno, con una ricaduta di 1,1 milioni sui conti pubblici, e altrettanti nel 2025. Gli interventi per agevolare il pensionamento di vecchiaia e rendere più arduo, anche se con “sconti” legati al numero dei figli, dei lavoratori “interamente contributivi” nel 2024 dovrebbero infine riguardare un bacino di 5mila con un impatto di 48 milioni di euro.