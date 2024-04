Rapporto biennale pari opportunità compilabile dal 3 giugno al 15 luglio

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile potrà essere compilato dal 3 giugno e comunque entro il 15 luglio. Il ministero del Lavoro ha comunicato il posticipo, per il 2024, della scadenza ordinariamente fissata al 30 aprile.

Nelle ultime settimane aziende e intermediari attendevano indicazioni in merito, in quanto sul sito internet ministeriale non era ancora stato messo a disposizione il modello da utilizzare quest’anno e quello del biennio precedente non era idoneo...